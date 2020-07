Fra pinzimonio e… Pingitore. Cibo, vino, temi sociali e storia del cabaret: gourmet e spettacolo al Magna Grecia Awards (Di venerdì 31 luglio 2020) Starlette di Tik Tok col loro vuoto cosmico e mozzarelle dop con la loro pasta ripiena e saporita, filiere zootecniche e battaglie contro l’anoressia, ricognizioni specialistiche nel mondo agricolo (un po’ da sbadiglio) ed ex miss Italia in gran spolvero, tele-ricordi delle torte in faccia di Di Pietro al salone Margherita e strategie di esportazione della frutta “vestita”. Una serata all’insegna di globalizzazione economica, spettacolo e contenuti in libertà, un po’ all’ingrosso, quella di giovedì a Gioia del Colle a pochi chilometri da Taranto nell’area dell’ex Distilleria Cassano, nel corso della 23esima edizione del Magna Grecia Awards, che anche quest’anno premia eccellenze nel campo della cultura e dell’entertainment, con una brezza di ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Fra pinzimonio Fra pinzimonio e... Pingitore. Cibo, vino, temi sociali e storia del cabaret: gourmet e spettacolo al Magna Grecia Awards LA NOTIZIA