FOTO | Real Madrid, ecco le nuove maglie Adidas home & away 2020/21 (Di venerdì 31 luglio 2020) 0/21 Con la fine dei campionati è arrivato uno dei momenti più attesi dai tifosi di tutte le squadre. Quello della presentazione delle maglie per la nuova stagione. Non ha fatto eccezione il Real Madrid, che oggi ha ufficializzato i kit 2020/21 sia da casa che da trasferta, targati Adidas dal 2012. ? ¡NUEVA EQUIPACIÓN! ? ?? Nada menos que el éxito. Presentamos la nueva primera equipación 2020/21 de @Adidasfootball.#HalaMadrid #ReadyForSport — Real Madrid C.F. (34?) (@RealMadrid) July 31, 2020... Leggi su 90min

SkySport : Real Madrid, la nuova maglia 2020/2021 è ufficiale: ecco la prima e seconda divisa. FOTO - Real_BillyA : @_heliareal0 bella la foto profilo?? - RealJosie_ : ?????? io non ci sono ma @RealGilbert_ E FALLE LE FOTO CON NOI @Real_Annee - RealJosie_ : Che bella foto ?? @Real_ColeM @Real_Annee - helyettepeltier : @reeamontenegro se ti faccio i complimenti alle foto di Addison I’m a real one, segnatelo -