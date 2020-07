Forza Italia, la sfida tra le coppie: scontro Cesaro jr/Martusciello (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ partita la sfida delle coppie in Forza Italia. Chi si piazzerà ai primi posti? L’europarlamentare di Fi Fulvio Martusciello cala Annarita Patriarca, ex sindaco di Sant’Antonio Abate, e Luciano Passariello, consigliere regionale uscente di Fdi. Cesaro punta su due uscenti: Maria Grazia Di Scale ed Ermanno Russo. La doppia sfida ripropone l’antico dualismo in Fi tra Cesaro e Martusciello. Chi la spunterà, guadagnerà la guida del partito in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

petergomezblog : Senato, anche Sandra Lonardo lascia Forza Italia per il gruppo Misto: “Questa deriva salviniana non è nel mio stile” - forza_italia : +++ BERLUSCONI: LA MAGGIORANZA NON E' SOLIDA, UNITI SOLO PER POTERE +++ 'La maggioranza non è affatto solida, ques… - forza_italia : • Scuola nel caos • Sbarchi fuori controllo • Clandestini in fuga • Maggioranza divisa su tutto LA VERA EMERGENZA… - lamarypopp : RT @intuslegens: Come confessato, turpemente, dal globalista #Giannini, l'Italia è in mano ad un ordine mondiale elitario e tecnocratico. #… - SalvoMonciino : @mara_carfagna Lo dica anche a @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi bisogna tornare seri! Forza Italia si smarchi da… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Regionali Campania 2020, Forza Italia in pressing su Berlusconi: «Capolista a Napoli» Il Mattino E’ a Siracusa Il terzo migliore Hotel d’Italia “Borgo Pantano”

Siracusa, 31 luglio 2020 – E’ a Siracusa il terzo hotel migliore d’Italia. A decretarlo milioni di viaggiatori di tutto il mondo. Si basano infatti sull’analisi di recensioni e opinioni dei vacanzieri ...

Sondaggio: tra Lega e Pd 4 punti, FdI sempre vicino ai 5s. Iv giù

Come ormai tradizione "sondaggistica" vuole, l’ultimo sondaggio della settimana è la cosiddetta Supermedia realizzata da Agi e YouTrend, che mette insieme i risultati dei diversi istituti demoscopici.

Siracusa, 31 luglio 2020 – E’ a Siracusa il terzo hotel migliore d’Italia. A decretarlo milioni di viaggiatori di tutto il mondo. Si basano infatti sull’analisi di recensioni e opinioni dei vacanzieri ...Come ormai tradizione "sondaggistica" vuole, l’ultimo sondaggio della settimana è la cosiddetta Supermedia realizzata da Agi e YouTrend, che mette insieme i risultati dei diversi istituti demoscopici.