Formula 1 – Racing Point, sarà Nico Hulkenberg a sostituire Sergio Perez dopo il caso Covid (Di venerdì 31 luglio 2020) Nico Hulkenberg adatta il sedile della Racing Point alle sue esigenze: il tedesco sarà il sostituto di Sergio Perez per i due Gp di Silverstone. Il pilota messicano è risultato infatti positivo al Coronavirus nella giornata di ieri e si trova attualmente in isolamento. Hulkenberg, che ha battuto la concorrenza di Gutierrez (meno affidabile) e Vandoorne (impegnato in Formula E), attende solo l’ok dal tampone per potersi presentare in pista nei due weekend consecutivi da correre sul circuito britanNico nei quali, una Racing Point sorprendente, potrà addirittura consentirgli di puntare a posizioni di alta classifica.L'articolo Formula 1 – ... Leggi su sportfair

