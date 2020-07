Formazioni ufficiali Frosinone-Pisa, Serie B 2019/2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Frosinone-Pisa, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie B 2019/2020. Allo Stirpe va in scena un sanguinoso scontro diretto per i playoff: soltanto chi vince è sicuro di restare tra le prime otto, chi perde rischia concretamente di essere scavalcato da chi insegue proprio sul più bello. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 31 luglio, queste le scelte dei due tecnici. Frosinone: Bardi, Szyminski, Ariaudo, Brighenti, Salvi, Haas, Maiello, D’Elia, Rohden, Novakovich, Dionisi. Pisa: in attesa Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Napoli, le formazioni ufficiali | News Inter Official Site ASCOLI – BENEVENTO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Leali, Ferigra, Cavion, Petrucci, Scamacca, Ninkovic, Gravillon, Sernicola, Padoin, Brosco (K), Brlek.

LIVE TS - Salernitana - Spezia: le formazioni ufficiali, ancora panchina per un calciatore granata

Ad aspettarli circa 300 tifosi che ha suon di cori stanno incoraggiando la squadra. A breve dovrebbero essere comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre. Ore 19:30 - La Salernitana è partita ...

Ad aspettarli circa 300 tifosi che ha suon di cori stanno incoraggiando la squadra. A breve dovrebbero essere comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre. Ore 19:30 - La Salernitana è partita ...