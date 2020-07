Formazioni ufficiali Ascoli-Benevento, Serie B 2019/2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Ascoli-Benevento, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie B 2019/2020. Da una parte i marchigiani ancora invischiati nella lotta per la salvezza, obiettivo che centrerebbero vincendo senza dover guardare agli altri campi, dall’altra i sanniti già promossi e dominatori del campionato, ma forse con la testa in vacanza. Fischio d’inizio alle ore 21 di venerdì 31 luglio, queste le scelte dei due tecnici. Ascoli: Leali, Gravillon, Brosco, Ferigra, Padoin, Cavion, Brlek, Sernicola, Petrucci, Ninkovic, Scamacca. Benevento: Gori, Maggio, Barba, Gyamfi, Rillo, Schiattarella, Hetemaj, Improta, Insigne, Sau, Di Serio. Leggi su sportface

