Football Manager 2021 rinviato causa Coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) Sports Interactive, gli sviluppatori dietro la serie Manageriale di calcio, Football Manager, hanno annunciato che Football Manager 2021 subirà un rinvio. Il post sul blog che annuncia il rinvio cita la pandemia di COVID-19 come la ragione principale dietro tutto.Sul sito Web ufficiale del gioco, il director dello studio Miles Jacobson ha pubblicato un post sul blog che spiega di come lo studio ha gestito la pandemia. Nonostante il forte impatto della pandemia su molti settori, Sports Interactive è stata in grado di rimanere finanziariamente stabile, rendere Football Manager 2020 temporaneamente free-to-play a marzo, attirare nuovi dipendenti e continuare lo sviluppo di titoli futuri. Tuttavia, Jacobson osserva che è ancora ... Leggi su eurogamer

Non è stato un anno per niente facile, questo 2020, a causa della pandemia globale di Coronavirus, che ha indubbiamente messo in ginocchio i settori di tutto il mondo, compreso quello dei videogiochi.

Con una lunga lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di simulazioni calcistiche, Miles Jacobson di Sports Interactive annuncia il posticipo della data d'uscita di Football Manager 2021, p ...

