Fondo di Garanzia, ABI: finanziamenti a quota 62,7 miliardi di euro (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – L'ABI segnala che ieri, 30 luglio, sono aumentati di un miliardo di euro, a 62,7 miliardi di euro, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia per 924 mila domande. Di queste 788 mila fino a 30 mila euro per 15,6 miliardi di euro.

