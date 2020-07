Fondi del Governo destinati a test del siero e aiuti alle famiglie (Di venerdì 31 luglio 2020) Verranno in parte utilizzati per il progetto di screening anti-Covid, promosso nel Lodigiano insieme alla Provincia e all'Azienda socio sanitaria, i 203 mila euro frutto della variazione di bilancio ... Leggi su ilgiorno

borghi_claudio : Se aveste dei dubbi: ecco i documenti ufficiali che specificano come i prestiti dei fondi europei prima del MES non… - matteosalvinimi : ??Pur di rifilarci il Mes come pretende il loro Pd, Gentiloni avverte che fondi del Recovery Fund non arriveranno pr… - lucianonobili : Pochi giorni fa il PD ha votato contro una mozione che chiedeva di usare i preziosi fondi del #Mes per il nostro si… - CaptTBRed : RT @ferruccio_sansa: Dati sul turismo impietosi. Tra il 2017-2019 le presenze dei turisti in Liguria sono calate del 3%. Noi, invece, vogli… - Gabriele_Gerby : @signori_massimo @04Carmen20 @DottFinocchiaro Sono quei nostalgici dei circoli e del gnocco fritto alla festa dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi del "Utilizzare subito i fondi del Mes" il Resto del Carlino Faraone attacca: "Salvini negazionista Covid, menomale che non governa"

"Salvini dice che il Covid non c’è e menomale che grazie a noi non governa lui. I sovranisti al governo del paese avrebbero fatto un disastro a partire dai fondi europei: ora abbiamo 209 miliardi del ...

Arrivi dall’estero, si va verso la proroga del divieto assoluto

Una percentuale molto importante dei nuovi casi di Covid in Italia – tra il 30 e il 40% sostiene Il Messaggero – fa riferimento all’arrivo di stranieri in Italia o comunque al contatto con viaggiatori ...

"Salvini dice che il Covid non c’è e menomale che grazie a noi non governa lui. I sovranisti al governo del paese avrebbero fatto un disastro a partire dai fondi europei: ora abbiamo 209 miliardi del ...Una percentuale molto importante dei nuovi casi di Covid in Italia – tra il 30 e il 40% sostiene Il Messaggero – fa riferimento all’arrivo di stranieri in Italia o comunque al contatto con viaggiatori ...