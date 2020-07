Flavio Briatore lascia a casa la Gregoraci: il nuovo flirt sullo yacht (Di venerdì 31 luglio 2020) Il nuovo flirt di Flavio Briatore (naturalmente non confermato) ha solo 24 anni ed è bellissima. Elisabetta Gregoraci sembra essere un ricordo del passato. Flavio Briatore, 70 anni compiuti da poco, non ha ancora perso lo smalto da latin lover. Il ricchissimo imprenditore ha stabilito la propria residenza nel Principato di Monaco ma non rinuncia alle vacanze nella sua … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

VeritasTXgem : @HoldQuant @lindyli @Steveh281 Flavio Briatore - CosmaiLuca : Flavio Briatore ha una nuova fidanzata: la 24enne Maria Ludovica Campana UN GRANDE AMORE, NON IMPORTA QUANTO C È NE… - Gianna81635097 : Force Blue barchetta da 62 metri di Flavio Briatore. - VanityFairIt : Ha 24 anni, è diplomata all'Istituto Marangoni di Milano ed è diventata stilista per un proprio marchio di costumi… - sportli26181512 : Elisabetta Gregoraci dimentica Briatore, il nuovo fidanzato è l'ex di Diletta Leotta! FOTO: Elisabetta Gregoraci di… -