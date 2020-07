Fiorentina, rinnovato il prestito di Hancko allo Sparta Praga (Di venerdì 31 luglio 2020) David Hancko rimarrà alla Sparta Praga: rinnovato il prestito del difensore al club ceco. Nelle prossime ore attesa l’ufficialità David Hancko rimarrà alla Sparta Praga. Come riporta Gianluca Di Marzio è stato rinnovato il prestito del difensore al club ceco. Nuovo prestito di un anno per Hancko allo Sparta Praga, che a fine stagione avrà l’opzione per acquistare definitivamente il suo cartellino a titolo definitivo versando nelle casse viola 3 milioni di euro (bonus inclusi). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Raffica di rinnovi per la Fiorentina Femminile di Antonio Cincotta, che nelle ultime ore ha ufficializzato il prolungamento di quattro giocatrici. Stephanie Ohrstrom, Janni Arnth Jensen e Stephanie Br ...

