Fiorentina, Ribery: “Iachini ha meritato la riconferma, sono contento” (Di venerdì 31 luglio 2020) “sono contento per lui e per il suo gruppo. Penso che lo ha meritato per il lavoro fatto con noi, e quindi è positivo”. Franck Ribery commenta con soddisfazione la notizia del rinnovo di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina anche per la prossima stagione. L’attaccante francese è stato al centro del progetto da quando è arrivato l’allenatore marchigiano e nel corso dell’intervista al Tgr Toscana ha parlato anche delle ambizioni future della squadra viola: “Firenze è una città che mi piace molto, sono contento, molto felice e questo per me è importante. Io penso che se il club viola ha un progetto ed un obiettivo, e vuole far crescere la società, deve migliorare alcune cose e prendere un po’ di giocatori in ... Leggi su sportface

TgrRaiToscana : 'Beccato' da @SaraMeini nel bar dove abitualmente fa colazione, l'asso francese non nasconde il desiderio di veder… - SaraMeini : A colazione con Frank #Ribery. “Sono contento per #Iachini, se lo merita. Firenze è una città bellissima. Per il fu… - MilioAndrea : @firenzeviola_it Lo avete capito o no che #Ribery è l’allenatore in campo!!! Se fa anche il DS portando #mandzukic… - sportface2016 : #Fiorentina, #Ribery: '#Iachini ha meritato la riconferma, sono contento' - AgReds : RT @SaraMeini: A colazione con Frank #Ribery. “Sono contento per #Iachini, se lo merita. Firenze è una città bellissima. Per il futuro è im… -