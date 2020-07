Fiorentina: Castrovilli operato per frattura setto nasale (Di venerdì 31 luglio 2020) Gaetano Castrovilli è stato sottoposto nella serata di ieri, 31 luglio, ad intervento di rinosettoplastica per riduzione e sintesi di una frattura scomposta delle ossa nasali Leggi su firenzepost

SkySport : Fiorentina, infortunio per Castrovilli: operato al setto nasale. Salta la Spal - FirenzePost : Fiorentina: Castrovilli operato per frattura setto nasale - Trinity64632517 : @jeschiralli Preferirei Pellegrini della Roma e Castrovilli della Fiorentina, anche se sono ruoli diversi. Ma è una mia opinione personale. - sickogabry : Mi attaccherete ma senza Ribery si gioca meglio. O almeno, Chiesa e Castrovilli sono più liberi di fare quello che… - UgoBaroni : RT @SkySport: Fiorentina, infortunio per Castrovilli: operato al setto nasale. Salta la Spal -