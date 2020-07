Fiorentina, Castrovilli operato al naso. Il report medico (Di venerdì 31 luglio 2020) La Fiorentina attraverso un comunicato sui social ha reso noto il report medico su Gaetano Castrovilli dopo aver rimediato una frattura al naso nella gara contro il Bologna. Questa la nota del club toscano: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto, nella serata di ieri, ad intervento di rinosettoplastica per riduzione e sintesi di una frattura scomposta delle ossa nasali. L’atleta verrà dimesso nel corso della giornata odierna.” Foto: profilo twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

