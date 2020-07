Filippo Bisciglia saluta Temptation Island | L’insegnamento di questa edizione (Di venerdì 31 luglio 2020) Filippo Bisciglia saluta Temptation Island e commenta questa settima edizione, svelando l’insegnamento più importante che ha dato questo programma quest’anno. La settima edizione di Temptation Island è finita ufficialmente ieri sera ed è stata ricca di colpi di scena. Un’edizione di grande successo, come le precedenti, che ha reso Filippo Bisciglia orgoglioso di esserne il … L'articolo Filippo Bisciglia saluta Temptation Island L’insegnamento di questa edizione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MarioManca : L'edizione a rischio, quella che rischiava di saltare, è stata una delle più riuscite degli ultimi anni: bravo Fili… - blogtivvu : Filippo Bisciglia parla della settima edizione di Temptation Island e racconta il momento più difficile e la sua sc… - infoitcultura : Filippo Bisciglia, dedica Pamela Camessa, successo Temptation Island 7 - neituoigesti : RT @RamaTrash8: CON TUTTO IL RISPETTO PER ALESSIA MARCUZZI, PER ME #TemptationIsland PUÒ CONDURLO SOLTANTO FILIPPO BISCIGLIA. ADIOS ?? - infoitcultura : Filippo Bisciglia: “Ecco il momento più difficile di Temptation Island” -