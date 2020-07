Filippo Bisciglia lo ha scoperto solo stamattina: la notizia è arrivata poco fa anche a lui (Di venerdì 31 luglio 2020) Filippo Bisciglia fa centro. Il re di Temptation Island può esultare e pure parecchio. Ieri sera, giovedì 30 luglio, è andata in scena l’ultima puntata del ‘viaggio nei sentimenti’ e il pubblico ha finalmente saputo come si sono evolute le storie d’amore delle coppie protagoniste. In breve, nel segmento ‘Temptation Island un mese dopo’ c’è stato un solo colpo di scena: la rottura tra Alessandro e Sofia, i primi ad abbandonare il programma dopo la richiesta di un falò di confronti anticipato. Na una volta usciti dal programma insieme, lui è tornato ad avere i suoi dubbi e ha preferito prendere le distanze dalla fidanzata che, interpellata da Filippo Bisciglia, ha affermato: “Sto raccogliendo i cocci del mio cuore, ... Leggi su caffeinamagazine

MarioManca : L'edizione a rischio, quella che rischiava di saltare, è stata una delle più riuscite degli ultimi anni: bravo Fili… - zazoomblog : Filippo Bisciglia il punto su Temptation e il messaggio alla Marcuzzi - #Filippo #Bisciglia #punto #Temptation - elputoelfo_ : RT @RamaTrash8: ABBIAMO CAPITO CHE L'AMORE È COME IL FALÒ, Può scaldare il cuore ma può fare anche male. POESIA RAGAZZI, POESIA DI FILIPPO… - Naptune_20 : RT @RamaTrash8: CON TUTTO IL RISPETTO PER ALESSIA MARCUZZI, PER ME #TemptationIsland PUÒ CONDURLO SOLTANTO FILIPPO BISCIGLIA. ADIOS ?? - Naptune_20 : RT @RamaTrash8: ABBIAMO CAPITO CHE L'AMORE È COME IL FALÒ, Può scaldare il cuore ma può fare anche male. POESIA RAGAZZI, POESIA DI FILIPPO… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia Filippo Bisciglia: età altezza figli fidanzata, Temptation Island 2020 The Italian Times Temptation Island, Sofia Calesso e Alessandro Medici non stanno più insieme, cosa è successo un mese dopo

Un mese dopo l’ultimo falò a Temptation Island dopo il quale erano usciti insieme, Sofia Calesso e Alessandro Medici si sono lasciati. E’ stata questa la vera scoperta nell’ultima puntata del programm ...

Temptation Island, Annamaria Laino e Antonio Martello presto genitori? “Se Dio vuole…”

Come è finita tra Annamaria Laino e Antonio Martello dopo la loro avventura a Temptation Island 2020? La coppia di Nip ha preso parte alla settima edizione e nell’ultima puntata del programma sono tor ...

Un mese dopo l’ultimo falò a Temptation Island dopo il quale erano usciti insieme, Sofia Calesso e Alessandro Medici si sono lasciati. E’ stata questa la vera scoperta nell’ultima puntata del programm ...Come è finita tra Annamaria Laino e Antonio Martello dopo la loro avventura a Temptation Island 2020? La coppia di Nip ha preso parte alla settima edizione e nell’ultima puntata del programma sono tor ...