Filippo Bisciglia confidente severo | Momento difficile a Temptation Island (Di venerdì 31 luglio 2020) Filippo Bisciglia per tutte le puntate di Temptation Island si è mostrato un confidente comprensivo ma anche severo quando la situazione lo riteneva giusto. Il conduttore del docu-reality spiega quale è stato il Momento più difficile all’interno del programma e quali sono le sue conclusioni. Il conduttore anche quest’anno ha avuto il piacere di condurre l’ennesima edizione di Temptation Island che tornerà in onda a settembre con una nuova edizione totalmente Nip. La nuova programmazione però, vedrà a capo Alessia Marcuzzi che proprio come l’anno scorso ha dato il cambio a Filippo nel “viaggio nei sentimenti”. L’ex ... Leggi su giornal

MarioManca : L'edizione a rischio, quella che rischiava di saltare, è stata una delle più riuscite degli ultimi anni: bravo Fili… - ValentinaBovin4 : RT @aleferazzi: tweet di apprezzamento per filippo bisciglia perché senza di lui #TemptationIsland non sarebbe temptation island. https://t… - ValentinaBovin4 : RT @RamaTrash8: CON TUTTO IL RISPETTO PER ALESSIA MARCUZZI, PER ME #TemptationIsland PUÒ CONDURLO SOLTANTO FILIPPO BISCIGLIA. ADIOS ?? - IlariaStyle_S : RT @lasoralalla: Filippo Bisciglia alla fine di ogni edizione di Temptation Island - infoitcultura : Temptation Island, Filippo Bisciglia svela qual è stato il momento più difficile e la storia che l'ha più appassion… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia Filippo Bisciglia: età altezza figli fidanzata, Temptation Island 2020 The Italian Times Filippo Bisciglia, il punto su Temptation e il messaggio alla Marcuzzi

Filippo Bisciglia ora dice la sua sull’edizione di Temptation Island che si è appena conclusa. Il conduttore non può non ripercorrere i viaggi nei sentimenti delle varie coppie, in una nuova intervist ...

Temptation Island, Filippo perde la pazienza: “Non posso vedere la tua faccia…”

Temptation Island è tornato con la sua nuova edizione e, a ogni puntata, riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico che segue il valzer di corteggiamenti e scontri con estremo interesse. L’ulti ...

Filippo Bisciglia ora dice la sua sull’edizione di Temptation Island che si è appena conclusa. Il conduttore non può non ripercorrere i viaggi nei sentimenti delle varie coppie, in una nuova intervist ...Temptation Island è tornato con la sua nuova edizione e, a ogni puntata, riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico che segue il valzer di corteggiamenti e scontri con estremo interesse. L’ulti ...