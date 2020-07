Filippine, il consiglio del presidente Duterte ai poveri: “Usate la benzina per disinfettare le mascherine” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’alcol non basta? “Usate la benzina per disinfettare le mascherine“. Questo il consiglio del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ai suoi connazionali per riutilizzare le mascherine anti contagio. Dichiarazioni fatte “con la massima serietà“, ha precisato il presidente, nonostante in alcune occasioni i suoi consiglieri dicono che stia “scherzando”. “I critici dicono ‘Duterte è matto‘. Sono degli idioti. Se io sono matto, il presidente dovreste farlo voi, non io. L’ho già detto prima e lo ripeto ora perché è la verità: se non c’è l’alcol a disposizione, soprattutto per i poveri, andate in ... Leggi su ilfattoquotidiano

