Ferrari Roma - Su strada con la Rossa che non c'era - VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) La Ferrari Roma ti conquista subito, con le sue linee che strizzano locchio a capolavori immortali come la 250 GT Lusso o la 275 SWB. E questo spiega anche il nome, che è un omaggio alla dolce vita. Le sue ambizioni di conquista sono però più ampie e, per certi versi, più prosaiche: il suo compito, dichiaratissimo, è di formare una nuova schiera di clienti, persone che una Ferrari lhanno sempre desiderata, ma ne erano quasi spaventati immaginandola troppo aggressiva, troppo estrema. Insomma, un modo per presidiare quel territorio di caccia dove oggi la fanno da padroni Aston Martin, Bentley e Porsche con la V8 Vantage, la Continental GT e la 911 Turbo S: ecco, la Ferrari Roma sinfila lì in mezzo. Supercontemporanea. Per quanto possa essere uninterpretazione ... Leggi su quattroruote

La Ferrari Roma ti conquista subito, con le sue linee che strizzano l’occhio a capolavori immortali come la 250 GT Lusso o la 275 SWB. E questo spiega anche il nome, che è un omaggio alla dolce vita.

Quando Ferrari presenta una nuova vettura, il mondo si ferma a guardare: non soltanto il mondo dei motori, degli appassionati. Si ferma anche chi, semplicemente, ama il bello. Ecco, Ferrari Roma è inn ...

