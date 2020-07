Fenty Skin: arriva la linea skincare di Rihanna, vegan e genderless (Di venerdì 31 luglio 2020) Rihanna, i beauty look più belli sfoglia la gallery Prima pop star, poi icona beauty, Rihanna torna sotto i riflettori del mondo della cosmesi con una novità, stavolta di Skincare. Oggi 31 luglio infatti arriva Fenty Skin, la sua linea di prodotti pensata per tutte le esigenze della pelle, in lancio ufficiale in esclusiva sul sito FentySkin.com. View this post on Instagram THE NEW CULTURE OF ... Leggi su iodonna

