Fauci spiega perché il boom dei casi in Usa è inarrestabile rispetto all’Europa (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella giornata di oggi il presidente della commissione speciale del Congresso creata per indagare sulla risposta dell’amministrazione Trump alla pandemia ha definito quanto sta accadendo in Usa una «catastrofe sanitaria». In questo senso è stata aperta un’audizione in cui ascoltare tutti i massimi esperti, compreso il virologo Anthony Fauci. Lo scopo è quello di «migliorare la nostra risposta, dobbiamo identificare e correggere gli errori del passato, specie quelli in corso». LEGGI ANCHE >>> Anthony Fauci parla della seconda ondata in Italia, «possibile ma non inevitabile» Fauci spiega perché in Usa il lockdown ha funzionato meno rispetto all’Europa «Nei paesi europei mentre il virus si ... Leggi su giornalettismo

Lo sostiene l'immunologo Anthony Fauci, nel corso dell'audizione davanti alla sottocommissione del Congresso sul coronavirus. "Non abbiamo chiuso abbastanza - ha spiegato - e abbiamo aperto troppo ...

Fauci ha quindi spiegato che gli Stati Uniti si stanno muovendo in modo "rapido" ma "prudente" nello sviluppo del vaccino. “Stiamo andando molto rapidamente. Non credo che ci saranno vaccini più ...

