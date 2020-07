“Fate schifo!”. Antonella Elia e Pietro Delle Piane sulla graticola, le accuse vengono da lei mai tenera con la coppia (Di venerdì 31 luglio 2020) Finita l’edizione di Temptation Island si scatena la polemica su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. A soffiare sulla fiamma è Karina Cascella. Già una settimana fa l’ex opinionista di Uomini e Donne aveva scatenato dei dubbi nei telespettatori affermando che forse Antonella e Pietro si fossero messi d’accordo prima di partecipare a Temptation Island. Come se avessero accordato un copione da seguire per far sì che si parlasse di loro, durante il reality ma soprattutto dopo. E di sicuro con tutto ciò che Pietro ha detto sulla fidanzata (o ex tale) si parlerà eccome di loro! Per non parlare del fatto che lei ha prima accettato di perdonarlo e poi ha cambiato idea, ... Leggi su caffeinamagazine

