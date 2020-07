Fase 3: Unterberger (Svp), 'favorire ricongiungimento coppie binazionali' (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Il governo si attivi per risolvere la problematica delle coppie e famiglie binazionali che non hanno ancora la possibilità di ricongiungersi per via dell'emergenza Covid". Lo ha chiesto la senatrice della Svp Julia Unterberger durante il Question time in Senato con il ministro della Salute Roberto Speranza. “Sarebbe opportuno che anche l'Italia prenda provvedimenti affinché i soggetti interessati e rientranti nella categoria siano inseriti tra quelli esenti dal divieto di transito, dando così la possibilità a queste migliaia di coppie e famiglie di ricongiungersi dopo questa drammatica emergenza". Leggi su liberoquotidiano

Mattarella, Unterberger: sua autorevolezza garanzia Paese

La sua autorevolezza garanzia per il futuro del Paese e per tutti i cittadini che in questa fase hanno bisogno di sentire la vicinanza ... Cos in una nota la presidente del Gruppo per le Autonomie, ...

