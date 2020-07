Fase 3, Fontana firma la nuova ordinanza: obbligo mascherine al chiuso fino al 10 settembre (Di venerdì 31 luglio 2020) Il governatore lombardo Attilio Fontana ha confermato, firmando l’ordinanza, l’obbligatorietà all’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi fino a settembre. Novità importanti sull’utilizzo della mascherina in Lombardia. Il governatore Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza che rinnova l’obbligo di utilizzarla al chiuso fino al 10 settembre. Il provvedimento di fatto implica che per l’intero mese … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

