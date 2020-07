Farouk Kassam: “Ogni giorno ripenso al buio della prigionia. Ma è giusto che i miei rapitori siano liberi” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’eterno latitante, Graziano Mesina, ha organizzato la sua undicesima evasione e, mentre prosegue la sua caccia nel cuore della Sardegna, nella mente dell’ex bambino rapito, Farouk Kassam, ripassa tutto in un solo istante: il dramma del sequestro durato 177 giorni e i misteri mai chiariti sulla liberazione. A La Stampa il giovane, ormai cresciuto, commenta il fatto che Mesina sia stato a lungo fuori dal carcere.“Penso che sia questo il senso vero della giustizia. Nonostante quello che ho subito non direi mai che devono marcire in galera. Credo che ognuno debba avere una seconda chance. Mi fa piacere pensare che lo Stato abbia restituito la liberà anche a persone che l’hanno rubata agli altri. Sulla latitanza certo non posso esprimere giudizi. Spero solo che Mesina non faccia del male a ... Leggi su huffingtonpost

E sulla fuga di Mesina: “Poteva giocarsi meglio la grazia” OLBIA. Al bar di fronte alla basilica di San Simplicio, nel centro di Olbia, non c’è il giornale e Farouk Kassam non sta dietro ai ritmi ...

Da sedici giorni non si hanno più notizie dell’anziano bandito fuggito da Orgosolo alla vigilia della sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per traffico di drog ...

