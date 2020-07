Fargo 4: un nuovo teaser della serie con Chris Rock (Di venerdì 31 luglio 2020) FX ha condiviso un nuovo teaser dei Fargo 4 con protagonista l'attore Chris Rock in attesa dell'annuncio della data del debutto. Fargo 4 arriverà prossimamente su FX e Hulu e il nuovo teaser mostra qualche breve anticipazione degli scontri tra famiglie al centro della trama di questa nuova stagione della serie antologica ispirata al film dei fratelli Coen. Per ora non è ancora stata annunciata la data prevista per il debutto sugli schermi e non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti, accontentandosi del brevo video promozionale in cui si vede il personaggio interpretato da Chris Rock entrare in azione. I nuovi episodi di ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Fargo 4: un nuovo teaser della serie con Chris Rock - Noovyis : (Fargo 4: un nuovo teaser della serie con Chris Rock) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Fargo 4: un nuovo teaser della serie con Chris Rock - cinemaniaco_fb : ?????????????? Fargo: nuovo teaser trailer per la stagione 4 - Genjuro75 : RT @leganerd: Fargo: ecco il nuovo teaser della quarta stagione ? -

Ultime Notizie dalla rete : Fargo nuovo Fargo: nuovo teaser trailer per la stagione 4 ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Fargo 4: un nuovo teaser della serie con Chris Rock

FX ha condiviso un nuovo teaser dei Fargo 4 con protagonista l'attore Chris Rock in attesa dell'annuncio della data del debutto. Fargo 4 arriverà prossimamente su FX e Hulu e il nuovo teaser ...

Fargo 4: il nuovo teaser trailer

“È il più grande Fargo. L’intensità è eccezionale. Fargo normalmente racconta piccole storie che sfuggono dall’ordinario. Riguardano la gente comune, succede qualcosa, e poi vediamo come personi comun ...

FX ha condiviso un nuovo teaser dei Fargo 4 con protagonista l'attore Chris Rock in attesa dell'annuncio della data del debutto. Fargo 4 arriverà prossimamente su FX e Hulu e il nuovo teaser ...“È il più grande Fargo. L’intensità è eccezionale. Fargo normalmente racconta piccole storie che sfuggono dall’ordinario. Riguardano la gente comune, succede qualcosa, e poi vediamo come personi comun ...