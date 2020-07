Fans dell’Arsenal contro il nuovo font sulle maglie: “Le ha disegnate Shakespeare?” (Di venerdì 31 luglio 2020) Arsenal e Chelsea sabato 1 agosto si affronteranno in occasione della FA Cup. I due club di Londra si sfideranno allo stadio di Wembey e i gunners per l'occasione hanno deciso di optare per qualche modifica alla maglia.ARSENAL, IL nuovo font NON PIACE AI TIFOSIcaption id="attachment 1000081" align="alignnone" width="203" Foto - Twitter Arsenal/captionSul suo canale Twitter il club ha postato la foto della maglia che i giocatori utilizzeranno durante la finale. La novità è nel font dei nomi e dei numeri che ricorda un po' il periodo settecentesco. In pochi secondi i tifosi si sono scatenati nei commenti deridendo le nuove scritte: "Chi ha disegnato quel font? Shakespeare?". Questa una delle tante reazioni dei fan. Ancora: "Questa scritta mi infastidisce molto", oppure "Un'assoluta disgrazia, ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Fans dell'Arsenal contro il nuovo font sulle maglie: 'Le ha disegnate Shakespeare?' - -

Ultime Notizie dalla rete : Fans dell’Arsenal La seconda vita di Xhaka all’Arsenal: “Ero pronto ad andarmene, ma Arteta…” ItaSportPress