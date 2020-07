Fake-news voto in condotta determinato dal rispetto delle misure anti Covid (Di venerdì 31 luglio 2020) La Fake-news del voto in condotta è solo l'ennesimo tra tutti quelli che hanno fatto da coda alla pandemia da Coronavirus, non solo per quanto riguarda la tematica scolastica, ma un po' tutti gli aspetti del vivere quotidiano. Come riportato da 'MI Social', profilo Facebook ufficiale del Ministero dell'Istruzione, sta circolando la bozza imprecisata di un documento che non è mai esistito, secondo il quale il voto in condotta di studenti e studentesse si baserebbero sul rispetto delle misure anti Covid nel corso della loro permanenza a scuola. Nonostante si tratti palesemente di una Fake-news, il MIUR sostiene che non sono pochi quelli ad affermare ... Leggi su optimagazine

