Fabrizio Corona, la foto di famiglia commuove tutti: “Siamo la storia” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ultimo post di Fabrizio Corona è un dolce ritratto di famiglia che lo vede in compagnia del figlio Carlos Maria e dell’ex moglie Nina Moric. In questi ultimi mesi l’attività social di Fabrizio Corona ci racconta – per quanto in maniera sommaria – di una persona che sembra aver voltato pagina. L’ex re dei paparazzi … L'articolo Fabrizio Corona, la foto di famiglia commuove tutti: “Siamo la storia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

kazuumiyoshi : mi son vista ilary blasi vs fabrizio corona, non c'ho capito nulla - antani : @nonexpedit @BrutalDeluxe2 @ricpuglisi @matteosalvinimi @zaiapresidente se si candidasse Presidente del Consiglio q… - MarzianoAnsioso : @Neer01 @Corriere Fabrizio Corona - Barce_Rez : Che porco Fabrizio Corona! - enzo_infa : @matteosalvinimi Sembri Fabrizio Corona quando parli così ?? -