Fabio Fulco ‘non dimentica’ Cristina Chiabotto. La frecciatina all’ex fidanzata arriva prima del fatidico ‘sì’: cosa è successo (Di venerdì 31 luglio 2020) Fabio Fulco, un sogno che diventa realtà, ma prima un sassolino dalla scarpa va tolto. Pronto a convolare a nozze con la sua Veronica Papa, Fabio Fulco si butta alle spalle il passato e mette nel cassetto dei ricordi 12 anni trascorsi al fianco di Cristina Chiabotto. Una felicità che non credeva di ritrovare al punto da essere deciso a compiere il grande passo. Il periodo di isolamento forzato ha acceso in molto il desiderio di non perdere più tempo e dare valore agli affetti più cari. Tante rotture, ma anche tante decisioni di coppia prese con più consapevolezza e con il desiderio di realizzare il sogno di una vita insieme. Prova superata anche quella tra Fabio Fulco e Veronica: “Durante il ... Leggi su caffeinamagazine

gossipblogit : Fabio Fulco: 'L'incontro con Veronica Papa? Un dono' - erreobi : #upas il viscardo sussurrerà il fatidico sí - Notiziedi_it : Fabio Fulco convola a nozze: l’attore di Un Posto al Sole sposerà Veronica - granato_serena : #FabioFulco pronto per il matrimonio con la nuova compagna, dopo la rottura con #CristinaChiabotto ?? - VanityFairIt : Dopo la fine dell'amore con #CristinaChiabotto, l'attore #FabioFulco sembra aver ritrovato la serenità al fianco di… -