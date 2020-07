F1, GP Gran Bretagna 2020. Verstappen: “Ultimi aggiornamenti sembra che funzionino” (Di venerdì 31 luglio 2020) “È stata una giornata nel complesso positiva, stiamo continuando a portare novità alla vettura e gli ultimi aggiornamenti sembra che funzionino“. Lo ha detto Max Verstappen al termine del venerdì di libere del Gran Premio di Gran Bretagna. “Sono contento perché pare che finalmente abbiamo imboccato la direzione giusta. Ci sono ancora diversi aspetti sotto i quali possiamo migliorare, ma è solo venerdì – ha aggiunto Verstappen ai microfoni del sito della Red Bull -. Nella simulazione gara siamo stati competitivi, vedremo se e come evolverà il meteo nei prossimi giorni”. Buone sensazioni anche da parte di Alexander Albon che ha chiuso la seconda sessione di libere al secondo posto salvo poi ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, "l'America è in una catastrofe sanitaria" | Gran Bretagna, slitta l'allentamento delle restrizioni TGCOM F1 | GP Gran Bretagna, Leclerc chiude le FP1 in quinta posizione

Non è iniziato nel miglior dei modi il Gran Premio di Gran Bretagna per la Scuderia Ferrari. Nella prima sessione di prove libere, infatti, solo Charles Leclerc è stato in grado di portare ...

Mercedes teme per l’affidabilità: cambia un pezzo del motore di Hamilton

per il Gran Premio di Gran Bretagna in programma questo weekend a Silverstone. La sostituzione era prevista per il prossimo fine settimana, in cui la Formula 1 correrà di nuovo sul circuito inglese, ...

