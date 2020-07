Eurozona sotto shock Covid: PIL 2° trimestre crolla e fa peggio delle attese (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – L’economia dell’Eurozona ha frenato bruscamente nel 2° trimestre, ma l’inflazione evidenzia qualche timido segnale di recupero a luglio. E’ la fotografia scattata dall’Eurostat, che ha pubblicato oggi le stime preliminari. Crollo record del PIL Quanto al PIL del 2° trimestre, dovrebbe esser calato del 12,1% dopo il -3,6% dei tre mesi precedenti. Il dato risulta al di sotto delle stime degli analisti che indicavano un -11,2%. Anche su anno si dovrebbe registrare una pesante decelerazione, con una stima al -15% rispetto al -3,1% indicato nel trimestre precedente, che si confronta con il -13,9% atteso. Per l’intera Unione Europea (EU-28) è attesa una contrazione del PIL dell’11,9% su trimestre ... Leggi su quifinanza

ZioKlint : @davdlight @donato_valerio L'euro non è agganciato a nulla e funziona, per gli Stati dell'eurozona, come un gold-st… - Tania80 : RT @Yi_Benevolence: #Gualtieri, invece di emettere titoli per farli comprare dalla #BCE come fanno tutti i paesi dell'eurozona, non li emet… - germano16732298 : @VeroDeRomanis @SignorErnesto Una domanda sui Recovery Fund. Sono emessi sotto legge internazionale come i bond sov… - julesbeton : RT @Yi_Benevolence: #Gualtieri, invece di emettere titoli per farli comprare dalla #BCE come fanno tutti i paesi dell'eurozona, non li emet… - Massimo46572086 : RT @Yi_Benevolence: #Gualtieri, invece di emettere titoli per farli comprare dalla #BCE come fanno tutti i paesi dell'eurozona, non li emet… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurozona sotto Eurozona sotto shock Covid: PIL 2° trimestre crolla e fa peggio delle attese Il Messaggero Eurozona sotto shock Covid: PIL 2° trimestre crolla e fa peggio delle attese

(Teleborsa) - L'economia dell'Eurozona ha frenato bruscamente nel 2° trimestre, ma l'inflazione evidenzia qualche timido segnale di recupero a luglio. E' la fotografia scattata dall'Eurostat, che ha p ...

Borsa Europa rallenta, in testa Milano

Le Borse europee rallentano in attesa dell'avvio di Wall Street con i futures in positivo. Gli investitori guardano alla stagione delle trimestrali mentre permangono le preoccupazioni per una nuova on ...

(Teleborsa) - L'economia dell'Eurozona ha frenato bruscamente nel 2° trimestre, ma l'inflazione evidenzia qualche timido segnale di recupero a luglio. E' la fotografia scattata dall'Eurostat, che ha p ...Le Borse europee rallentano in attesa dell'avvio di Wall Street con i futures in positivo. Gli investitori guardano alla stagione delle trimestrali mentre permangono le preoccupazioni per una nuova on ...