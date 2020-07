Estate e diabete: dopo il lockdown, la prevenzione passa per una corretta alimentazione e costante attività fisica (Di venerdì 31 luglio 2020) Ci apprestiamo a vivere una stagione estiva particolare. La diffusione della Covid-19, da un lato, ha portato a forti raccomandazioni riguardo a un certo tipo di prevenzione, relativa soprattutto all’igiene e ai contatti interpersonali. Ma dall’altro ha fatto perdere di vista altre patologie croniche che affliggono gran parte della popolazione italiana e mondiale. Il diabete di tipo 2 in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone (dati ISTAT 2016: circa 4 milioni di soggetti con diabete noto e più di 1 milione che non ha percezione della malattia). UNA NUOVA ATTENZIONE dopo LO STOP FORZATO – Durante lockdown anche per i pazienti diabetici ci sono state poche visite e un incremento della telemedicina e della digitalizzazione. Solo dalla fine di maggio gli ... Leggi su romadailynews

L’avocado è diventato uno dei frutti estivi di tendenza negli ultimi anni. Originario del Centro America era già conosciuto e consumato dagli Aztechi. Utilizzato nelle diete dimagranti e detox perché ...

L’alimentazione, infatti, è stata individuata come uno dei principali fattori di rischio modificabile, fondamentale non solo per la prevenzione dell’ictus cerebrale ma anche di molte altre patologie ...

