ESCLUSIVO Genova: al Teatro Carlo Felice concerto con inedito di Ennio Morricone SEGUI LA DIRETTA DALLE 21.15 (Di venerdì 31 luglio 2020) A pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo ponte, il grande regalo postumo del maestro da poco scomparso. Il brano in memoria delle vittime del ponte Morandi verrà diretto dal figlio Andrea, oltre ad ... Leggi su tg.la7

A pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo ponte, il grande regalo postumo del maestro da poco scomparso. Il brano in memoria delle vittime del ponte Morandi verrà diretto dal figlio Andrea, oltre ad ...Si apre stasera la decima edizione del Premio Nazionale per la Canzone d'Autore Emergente, già “Varigotti Festival”, che per questa edizione non si svolgerà a Finale Ligure ma si svolgerà a Genova, a ...