Esclusiva | Liverani chiede tempo al Cagliari E avanza Di Francesco dopo l’incontro

Fabio Liverani è impegnato a conseguire una salvezza difficile ma ancora possibile con il Lecce. Ha un contratto, potrebbe lasciare in caso di retrocessione, ma per ora ha chiesto tempo al Cagliari. E così avanza Eusebio Di Francesco che non a caso ha detto no all'Alaves. Vi avevamo anticipato in incontro con Giulini, conoscitivo e anche proficuo. Vedremo se Liverani tornerà in ballo dopo che avrà completato la stagione con il Lecce e se Zenga potrà recuperare terreno. Intanto, Di Francesco avanza.

LECCE - Il suo volto è scuro, ma solo perché marcato dall’abbronzatura, e la riflessione pacata e dai toni bassi come il modello portato avanti per tutto l’arco della stagione. Quel modello Lecce, ...

Il Lecce vince e spera, ma Juric condannerà il suo Genoa?

Il Lecce non muore a Udine e si guadagna la possibilità di rimanere vivo ed in corsa fino all’ultima giornata. Una grande conquista dopo le ultime partite. Per i processi e le recriminazioni c’è ancor ...

