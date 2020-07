Erdoğan usa la religione per non perdere il potere (Di venerdì 31 luglio 2020) Nonostante le apparenze, il presidente turco è in crisi. Senza il sostegno delle frange più estreme dei nazionalisti rischia di perdere il potere. Per questo ha ritrasformato Santa Sofia in una moschea. Leggi Leggi su internazionale

