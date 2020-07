Era Valeria Monetti di Saranno famosi: oggi ha 40 anni, è identica! [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) Rimanere impressi nella mente del pubblico per ben vent’anni, vuol dire aver lasciato davvero il segno in un programma. Valeria Monetti è stata una delle allieve più amate nella storia di Amici, che all’epoca si chiamava ancora Saranno famosi: un talento prorompente, bellissimi ricci neri e occhi verdi, intensi e dolci. Ma cosa fa oggi e come è diventata Valeria? Alcune sue performance sono rimaste nella memoria del talent show. Era ancora l’epoca di Saranno famosi, prima che il format cambiasse nome, e Valeria Monetti è stata davvero un’esplosione di talento. Attrice di grande intensità, ma anche abile cantante, nella scuola si era fidanzata ... Leggi su velvetgossip

