Era Sarah Nile al Grande Fratello: oggi a 34 anni corpo scolpito [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) La bellissima Sarah Nile è stata senz’altro una delle concorrenti più amate nella storia del reality. È entrata nella casa del Grande Fratello 10 facendo breccia nei cuori del pubblico, ma a distanza di 6 edizioni come è diventata e cosa fa? Eccola oggi a 34 anni. La bellissima Sarah Nile oggi è ancora più bella! Dopo essere finita sulla copertina di Playboy, l’ex gieffina ha preferito abbandonare il mondo dello spettacolo e cambiare completamente vita. oggi vive a Napoli, sua città di origine ed è felicemente sposata con l’imprenditore Pierlugi Montoro. L’ex modella attualmente lavora come assistente in una prestigiosa ... Leggi su velvetgossip

