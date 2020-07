Era Chay Guillroy di Vite al Limite di 271 kg: trasformazione da uomo a donna [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) Chi segue sempre gli episodi di Vite al Limite ha imparato che spesso, dietro l’obesità, non c’è solo la passione per il cibo, ma qualcosa di più serio. In tanti casi, infatti, mangiare diventa l’unica soluzione, e il rifugio da problemi della vita che sembrano troppo grandi. Lo sapeva bene Chay Guillroy, che a 23 anni era arrivato a pesare 271 chili. Ad un certo punto, però, ha deciso di affrontare i suoi demoni e si è affidato alla clinica del dottor Nowzaradan: la sua storia ha fatto emozionare i telespettatori di tutto il mondo. Curiosi di vedere come è diventato? Era Chay Guillroy di Vite al Limite e pesava 271 chili La storia di Chay Guillroy ha ... Leggi su velvetgossip

shawnrosxs : @billiexsweetcr SJJSJSJS antes d abrir la imagen pensé q era un gaucho CHAY -