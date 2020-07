Era Augusto De Megni il vincitore del Grande Fratello 6: oggi a 40 anni ha scelto la strada del… [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) Il pubblico ha conosciuto Augusto De Megni durante la sesta edizione del ‘Grande Fratello’. Era il 2006 e Augusto vince il montepremi più importante del reality, nonché il più alto di tutta la storia del ‘GF’, vincendo dunque ben 900 mila euro. Sale sul podio dopo un’edizione che ha visto partecipare volti oggi noti. Un esempio è Filippo Bisciglia nonché il conduttore per eccellenza di ‘Temptation Island’ che allora sfiorò la vittoria arrivando secondo. Ritornando ad Augusto e alla vittoria del memorabile montepremi, ben più importante è la sua storia che racconta uno spezzone di vita non semplice e traumatico. Era il 3 Ottobre del 1990 e Augusto, insieme a ... Leggi su velvetgossip

a_iervolino : @AugustoMinzolin Augusto, ma forse lei dimentica che se lo augurava di andare a processo. Quindi perché tanto scand… - Ted0foro : @AugustoMinzolin Augusto, lo sta processando il parlamento? È un processo a orologeria su interessi particolari? È… - FondazioneTIM : Sapevi che il Mausoleo di Augusto, non troppi anni fa, era teatro di una giostra simile alle corride spagnole? Ment… - acedblngdr : @offydbln - voluto l’uccisione di Cesare. in realtà è stato il primo vero imperatore romano, perché il papà era con… - acedblngdr : @offydbln ok che bellezza, allora beh augusto in realtà si chiamava Gaio giulio cesare ottaviano, era il figlio ado… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Augusto Augusto figlio di Dio Pdf Gratis - PDF NEWS Carpi Calcio News Don Augusto: ecco Mario Draghi “cittadino” di Città della Pieve

È stata salutata con gioia e soddisfazione a Città della Pieve la notizia della recente nomina di Mario Draghi a membro della Pontificia Accademia delle Scienze sociali da parte di papa Francesco. L’e ...

Rocca Priora, commissariati i circoli di Fratelli d’Italia

Da Giuseppe Mariani riceviamo e pubblichiamo. “Fratelli d'Italia a Rocca Priora comincia una fase nu ...

È stata salutata con gioia e soddisfazione a Città della Pieve la notizia della recente nomina di Mario Draghi a membro della Pontificia Accademia delle Scienze sociali da parte di papa Francesco. L’e ...Da Giuseppe Mariani riceviamo e pubblichiamo. “Fratelli d'Italia a Rocca Priora comincia una fase nu ...