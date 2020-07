Era Angela Sozio al Grande Fratello 3: oggi a 47 anni è diventata così… [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) La ricordiamo come la rossa più esplosiva del Grande Fratello, Angela Sozio, che ha partecipato alla terza edizione del reality più seguito dai telespettatori, all’epoca presentato da Barbara D’Urso. Angela non giunse in finale, ma fu tra i personaggi più apprezzati di quell’edizione, insieme a Luca Argentero. Ecco cosa fa oggi e come è diventata. Angela Sozio oggi FOTO Angela Sozio fu una delle protagoniste assolute della terza edizione del Grande Fratello. Quell’anno il reality fu vinto da Floriana Secondi, ma tra coloro che sono diventati noti troviamo anche Luca Argentero, ... Leggi su velvetgossip

Angela batte Come Sorelle, poi Sciarelli. Effetto Floris su InOnda Primaonline Reggio Calabria. Elezioni comunali, il Movimento Sociale sostiene Angela Marcianò

“Alla presenza dei dirigenti provinciali e cittadini del movimento si è discusso delle imminenti elezioni comunali e – è quanto è stato diffuso attraverso una nota stampa della federazione provinciale ...

Il risiko di Trump e il ballo del Cremlino

AGI - Il Cremlino festeggia, la Nato non troppo. Qualcuno parla di 'vendetta' contro la cancelliera Angela Merkel, altri di pura propaganda elettorale, considerando il tempismo, a meno di cento giorni ...

