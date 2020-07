Entella – Cittadella – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 31 luglio 2020) Entella – Cittadella si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio comunale di Chiavari per la 38a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. Lo Spezia grazie al pareggio nell’ultimo turno contro la Virtus Entella ha conquistato la salvezza aritmetica con un turno di anticipo. Il Cittadella vincendo con il Venezia ha interrotto invece una brutta serie di sconfitte e ha messo al sicuro i playoff. Il Cittadella deve provare a vincere contro l’Entella, ormai senza motivazioni, per provare a qualificarsi direttamente per le semifinali (in caso di sconfitta del Pordenone), ma anche per non subire il sorpasso delle inseguitrici Chievo, Pisa e Frosinone. Rientra Ghiringhelli mentre sono fuori ... Leggi su giornal

footballdata_fi : ??@Lega_B- 38° giornata ??Venerdì 31 Luglio ??Ore 21.00 ???'Comunale' #Chiavari ??@DAZN_IT ??@V_Entella-@ascittadella73… - Jetbahiscomtr : ? Frosinone-Pisa: 2.5 Alt ? Venezia-Perugia: 2.5 Alt ? Entella-Cittadella: 2 ?? #Jetbahis: - blab_live : #SerieB #EntellaCittadella: obiettivi già raggiunti. Probabili formazioni, pronostico e variazioni Blab Index ???? - caos_calmo_ : @alchimista74 L'entella non ha nulla da chiedere, il cittadella se la deve giocare - DasStg : @BetfairCS Ascoli v Benevento Chievo v Pescara Cosenza v Juve Stabia Virtus Entella v Cittadella Pisa v Frosinone S… -