Entella-Cittadella 2-3, il Citta passa nel finale (Di venerdì 31 luglio 2020) Entella e Cittadella giocano una partita a ritmi altissimi, dandosi battaglia a viso aperto fino al 90′. Alla fine, è il Citta a sfruttare al meglio le occasione create e a imporsi per 2-3. LE DUE SQUADRE Boscaglia conferma il 4-3-1-2, con Schenetti a supportare la coppia formata da Manuel e Giuseppe De Luca. Dopo la vittoria con il Venezia, Venturato cambia modulo giocando specularmente rispetto agli avversari. Per il Citta, è Panico ad agire da trequartista, alle Spalle di Stanco e De Marchi. FORMAZIONI VIRTUS Entella 4-3-1-2 Contini; Sala, Chiosa, Settembrini, Coppolaro; Mazzitelli, Crimi (dal 58′ Andreis), Toscano (dall’86’ Dezi); Schenetti; De Luca (dal 57′ Morra), De Luca (dal 68′ Mancosu). All. Boscaglia. A ... Leggi su sport.periodicodaily

