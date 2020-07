Enit, "Italia quasi sold out a Ferragosto" (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - L'Italia, secondo l'ultimo bollettino dell'Enit, con il turismo sembra reagire meglio di altri Paesi. Il settore infatti - nonostante il contesto complesso - sta godendo di un ... Leggi su corrieredellosport

ENIT_italia : Le conseguenze del #coronavirus sul #turismo: online il Bollettino n°7 realizzato da ENIT per il @_MiBACT ?… - TravelacademyIt : #travel #news : Enit, 'Italia quasi sold out a Ferragosto' - iconanews : Enit, 'Italia quasi sold out a Ferragosto' - Dov_EL : @MinutemanItaly @repubblica Si perché stanno svendendo il turismo allo straniero , Secondo l'Enit, i numeri del 201… - PCagnan : “Viaggia il Veneto” e incontra la bellezza per un’estate diversa, a chilometro zero: il nostro progetto sul turismo… -