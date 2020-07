Emiliano Raya in radio con il singolo “Mamma Roma” (Di venerdì 31 luglio 2020) Emiliano Raya in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con “Mamma Roma”: il nuovo singolo in bilico tra radici e partenze Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “MAMMA ROMA”, singolo d’esordio di Emiliano Raya che ne anticipa il primo album. Palazzi intorno al cortile che non esistono più, memorie e suoni… L'articolo Emiliano Raya in radio con il singolo “Mamma Roma” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

wordsandmore1 : ? @RedBlueMusic – @EmilianoRayaofficialpage – Disponbile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digital… - wordsandmore1 : ? @RedBlueMusic – @EmilianoRayaofficialpage – Disponbile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digital… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano Raya Emiliano Raya in radio con il singolo “Mamma Roma” Corriere Nazionale