Emergenza sbarchi, ammiraglio De Felice: “Governo usi i traghetti per riportare i clandestini in Tunisia” (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Il governo giallofucsia dovrebbe utilizzare i traghetti non per svuotare i centri di accoglienza ma per riportare i clandestini direttamente in Tunisia. Ne è convinto l’ammiraglio Nicola De Felice. “Le quote dei rimpatri via aerea concordate con la Tunisia (80 a settimana) non sono più realistiche ed efficaci. Appare evidente che di fronte ad una tale situazione di Emergenza con pericolo igienico-sanitario per gli italiani e gli stessi clandestini, occorre rivedere immediatamente gli accordi con la Tunisia, quadruplicando come minimo le quote settimanali dei clandestini da rimpatriare“, fa presente l’ammiraglio. “Serve accordo tra i due governi per mettere i ... Leggi su ilprimatonazionale

VITERBO- Tre migranti positivi tra quelli arrivati in questi giorni nella Tuscia a seguito dell’emergenza sbarchi esplosa a Lampedusa. Insorge in merito la Lega, con il senatore Umberto Fusco: “Ora vo ...

Migranti, Rampelli: governo spalanca porte a immigrati irregolari

Roma, 31 lug. (askanews) - "L'Italia è nuovamente invasa dai migranti, da settimane le nostre coste in particolare quelle siciliane hanno visto sbarchi di clandestini con numeri da record. Agli arrivi ...

