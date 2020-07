Emergenza idrica, a Roccabascerana cisterne di acqua a disposizione dei cittadini (Di venerdì 31 luglio 2020) Emergenza idrica, cittadini esausti: 'Non ci possiamo neanche lavare' 30 July 2020 Emergenza idrica in Irpinia, la lista dei comuni senza acqua aggiornata al 31 luglio 2020 31 July 2020 Il Comune di ... Leggi su avellinotoday

ottopagine : Emergenza idrica, s.o.s da Ariano: 'Situazione al collasso' #ArianoIrpino - SikilyNews : - TeleAesse : Emergenza idrica ad Agnone, si sospende l'erogazione nelle ore notturne - - PADANO_LIBERO : RT @AssembleaER: Prelievi irrigui #agricoltura. @delmonte_g @GruppoLegaER: Necessario chiedere emergenza idrica, attivare procedura, maggio… - LuciaMosca1 : (Emergenza idrica: disposta la limitazione dei prelievi dai corsi d'acqua del bacino del Metauro) Segui su: La Not… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza idrica

AvellinoToday

Temporali in arrivo in Lombardia a partire da domani giovedì primo agosto, per questo la protezione civile ha emanato un bollettino di allerta meteo per temporali forti in tutta la regione. A partire ...A Torino l’amministrazione ha fato slittare tutte le scadenze: quella del 30 aprile è stata richiesta il 10 luglio, quella del 29 maggio scadrà a breve il 5 agosto mentre quella in calendario il 30 gi ...