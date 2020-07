Emergenza caldo in Italia, incendio nel Parco del Gran Sasso (Di venerdì 31 luglio 2020) incendio nel Parco del Gran Sasso, in fiamme 200 ettari di bosco. Coldiretti: “10 anni per ricostruire le terre bruciate”. ROMA – incendio nel Parco del Gran Sasso. Le fiamme sono divampate nella giornata di giovedì 30 luglio 2020 con il rogo che ha bruciato oltre 200 ettari di bosco. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di spegnere il prima possibile il fuoco per salvare più terreno possibile. Emergenza anche in Sardegna e Sicilia dove i focolai divampati sono stati diversi. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato la Riserva di Monte Cofano, in provincia di Trapani. Il sindaco di Custonaci, Giuseppe Morfino, ha parlato di azione criminale anche se non si hanno ... Leggi su newsmondo

ArpaPiemonte : #caldo Temperature elevate ancora oggi e domani su tutto il Piemonte. Livello di pericolo per colpi di calore su qu… - NewsMondo1 : Emergenza caldo in Italia, incendio nel Parco del Gran Sasso - Cinguetterai : RT @fedefresa: @Matolas @Cinguetterai Fa caldo... tanto caldo... ?? emergenza #COVID permettendo @TeatroSistina gode di ottima salute ????????… - fedefresa : @Matolas @Cinguetterai Fa caldo... tanto caldo... ?? emergenza #COVID permettendo @TeatroSistina gode di ottima sal… - adaalighi : RT @ilvocio: Emergenza caldo. Politici con cognati nel ramo ghiaccioli ne abbiamo? Cassandra @Cassandra #31luglio #ilvocio #emergenza #cal… -