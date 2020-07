Emanato l’Editto per la beatificazione di fr. Modestino da Pietrelcina (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiL’arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, ha deciso “di promuovere la Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio fra Modestino da Pietrelcina (al secolo Damiano Fucci), religioso professo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio (Foggia)“, non chierico e figlio spirituale del Confratello stigmatizzato, “nato a Pietrelcina (BN) il 19 aprile 1917 e morto a San Giovanni Rotondo il 14 agosto 2011 in fama di santità“. È quanto si legge nell’Editto firmato il 28 luglio scorso dal Pastore diocesano e controfirmato dal cancelliere arcivescovile, don Matteo Tavano. Con lo stesso documento, padre Franco Moscone ha disposto che ... Leggi su anteprima24

