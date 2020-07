Elton John festeggia 30 anni da sobrio: "Se non avessi chiesto aiuto, sarei morto" (Di venerdì 31 luglio 2020) “Se non avessi preso la decisione di fare il grande passo e chiedere aiuto trent’anni fa, probabilmente adesso sarei morto“. Elton John ha festeggiato 30 anni da sobrio. Con un post apparso sul suo profilo Instagram, il cantante ha celebrato il traguardo, rilasciando ringraziamenti a chi gli è stato accanto.Negli scatti apparsi sul social, è possibile notare diversi biglietti di auguri e una torta a forma di 30. ”È il giorno più magico. Ho ricevuto biglietti e fiori”, ha scritto il cantante, per rendere partecipi i follower di quell’anniversario. Era il 1990 quando Elton John trovò il coraggio ... Leggi su huffingtonpost

Rocket Band in concerto al Confusione Fest

Domenica 2 agosto appuntamento al Confusione Fest con la Rocket Band in un concerto per rendere omaggio al grande Elton John. La Band nasce nell’agosto del 2019 con l’intento di tributare il famoso ar ...

